Pulisic-Gimenez: attacco oltreoceano per un Milan che non vuole rischiare Leao

vedi letture

In occasione del Premio Gentleman Rafael Leao ha fatto chiarezza sulle sue condizioni parlando di una lesione con la quale non si può scherzare, motivo per il quale staff e calciatore si starebber prendendo tutto il tempo necessario per valutare l'entità del problema e proseguire senza troppa fretta nel programma di recupero.

Le alternative in attacco scarseggiano un po', complice la condizione non al top di Nkunku, motivo per il quale anche contro il Bologna Max Allegri si affiderà alla coppia che ha giocato sia contro la Cremonese che contro il Lecce, quella composta da Gimenez e Pulisic. I due sono tornati per ultimi dagli impegni con le rispettive Nazionali, ma né uno né l'altro sembrerebbe aver patito viaggio, fatica e fusoriario.