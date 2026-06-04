Pulisic una certezza da ritrovare assolutamente: i numeri di Chris al Milan

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Dati e numeri in merito al rendimento di Christian Pulisic con la maglia del Milan. Nonostante il gol manchi da dicembre, Chris è stato spesso decisivo

E' un'estate caotica, calda ma solo per il meteo non per le emozioni che il Milan fa trasparire a tifosi e addetti ai lavori. Così, il club di Via Aldo Rossi prosegue nella propria scellerata ricerca del nuovo allenatore e direttore sportivo per la prossima stagione. Un momento delicato, che la società rossonera ha voluto gestire con tanti dialoghi e colloqui. Da Glasner all'ipotesi Arne Slot: il Milan, al 4 giugno non ha ancora chiaro quale sarà il suo futuro, e questa è di certo una cosa grave. In più bisogna metterci le situazioni di alcuni giocatori rossoneri. Da Luka Modric ad Adrien Rabiot, entrambi ad ora lontani dal progetto rossonero, sempre che ce ne sia uno, passando a Christian Pulisic. L'americano a meno di clamorose decisione sarà ancora al centro dell'attacco del Milan.

PULISIC-MILAN, IL RENDIMENTO IN ROSSONERO

Dalla stagione 2022/2023 Christian Pulisic ha totalizzato in rossonero 134 presenze ufficiali mettendo a segno 42 gol e 27 assist. Nella passata stagione, nonostante un digiuno importante di gol, Pulisic ha segnato 10 gol in 34 presenze e messo a segno 4 assist.