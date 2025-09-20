Questa sera la Curva torna a tifare: "Dopo tanto silenzio in quel di San Siro torneremo in modalità trasferta"
MilanNews.it
La Curva Sud Milano, con una storia sul proprio profilo Instagram, ha annunciato che per la trasferta di questa sera ad Udine, proprio come successo a Lecce, tornerà a tifare e sostenere la squadra per tutta la durata del match. In attesa che la situazione possa sbloccarsi anche per le partite casalinghe questo è il loro comunicato:
"Dopo tanto silenzio in quel di San Siro domani (oggi, ndr) torneremo in modalità trasferta: come a Lecce un muro nero compatto, che torna a sventolare le bandiere, a innalzare con orgoglio gli stendardi, sostenendo 90 minuti i nostri ragazzi! Avanti Milanisti, avanti Curva Sud!".
