Qui Borussia Dortmund, Adeyemi e Haller verso il recupero. Out Nmecha

Come riporta la Gazzetta dello Sport, il Borussia Dortmund, che arriva da un'incredibile rimonta in campionato, potrebbe contare su altre due pedine offensive a San Siro. Karim Adeyemi e Sebastien Haller dovrebbero tornare in rosa: "Speriamo che possano venire a Milano, entrambi stanno tornando in buone condizioni"., ha detto ieri l’allenatore Edin Terzic, dopo che le due punte hanno saltato la partita con il Gladbach per influenza. Non ci sarà sicuramente Felix Nmecha, come annunciato da Terzic: "Ha bisogno di totale riposo".

I gialloneri in compenso a centrocampo recuperano l’ex juventino Emre Can, sceso in campo già questo sabato. Il Dortmund, capolista del girone, è atteso da una settimana calda. "A Milano possiamo già qualificarci per gli ottavi e domenica incontriamo la capolista Leverkusen. Mi piacciono queste sfide", ha detto l’a.d. Watzke.