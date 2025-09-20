Rabiot a MTV: "Sono venuto qui per vincere. Udinese? Squadra molto fisica che sa giocare a calcio, dovremo essere forti"

Nel pre partita di Udinese-Milan Adrien Rabiot è intervenuto da bordocampo ai microfoni di Milan TV.

Come sta procedendo il tuo inserimento in gruppo?

“Bene. Mi sono allenato 3-4 giorni prima della partita (contro il Bologna, ndr) poi subito sceso in campo. Ci sono compagni che conosco bene, tra Mike, Youssouf, Nkunku. Mi sono trovato bene subito. Conosco il mister, il suo staff, so come lavorano loro. Sono pronto e lo sarò anche stasera. Sono venuto qui per vincere, che è la normalità":

Quali saranno le difficoltà di questa sera?

"L'udinese è squadra molto fisica, che sa giocare bene a calcio. Dovremo essere forti, vincere i duelli. Quello che chiede il calcio. Ma abbiamo anche giocatori forti, giovani che sono qui per credere che hanno tanta qualità. Sono fiducioso. Se faremo quello per il quale abbiamo lavorato in settimana faremo bene".