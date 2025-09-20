Rabiot: "Con Modric cerchiamo di aiutare i più giovani. Giocare per il Milan è una roba molto importante e che può pesare"
MilanNews.it
Adrien Rabiot ha parlato a DAZN nel pre partita di Udinese-Milan. Queste le sue parole:
Oggi una partita molto fisica, con molti duelli…
“Sarà una parte importante della partita. Sanno giocare a calcio, la base nel calcio sono duelli e tecnica. Abbiamo lavorato bene, sappiamo cosa ci aspetta stasera”.
L’intesa con i compagni a centrocampo:
“Con Luka cerchiamo di aiutare i più giovani. Giocare per il Milan è una roba molto importante e che può pesare. Abbiamo qualità a centrocampo, possiamo fare anche i cambi: conta tutto”.
Pubblicità
News
MN - Allegri un leone in gabbia in tribuna stampa: esce e rientra arrabbiatissimo. Vuole tutto perfetto dai suoi anche dopo lo 0-3
Le più lette
01/09 Prima sorpresa: l’Inter battuta dall’Udinese. A punteggio pieno Napoli, Juventus, Roma e Cremonese
Primo Piano
Luca SerafiniEppure il segreto è in difesa... Al Var dialoghi da bar. Gimenez pensi a De Ketelaere. Le rinunce della Curva. A San Donato ci credono ancora. Per chi tifa Abatantuono?
Franco OrdineQuel pasticciaccio della telefonata. Al lavoro per riportare la Curva Sud. Galliani a San Siro non è una sorpresa
Carlo PellegattiLe praterie. Modric capo cordata. Galliani, il Mbappé dei dirigenti. L'invito di Infantino. La giacca di Allegri
Milan, l'estate della rivoluzione a centrocampo: negli ultimi anni il reparto non è mai stato così completo
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com