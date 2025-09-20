Rabiot: "Con Modric cerchiamo di aiutare i più giovani. Giocare per il Milan è una roba molto importante e che può pesare"

vedi letture

Adrien Rabiot ha parlato a DAZN nel pre partita di Udinese-Milan. Queste le sue parole:

Oggi una partita molto fisica, con molti duelli…

“Sarà una parte importante della partita. Sanno giocare a calcio, la base nel calcio sono duelli e tecnica. Abbiamo lavorato bene, sappiamo cosa ci aspetta stasera”.

L’intesa con i compagni a centrocampo:

“Con Luka cerchiamo di aiutare i più giovani. Giocare per il Milan è una roba molto importante e che può pesare. Abbiamo qualità a centrocampo, possiamo fare anche i cambi: conta tutto”.