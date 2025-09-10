Rabiot, lunga lettera al Marsiglia: "Mi hai accettato e sostenuto sempre, ho sentito la forza della vostra passione"

Adrien Rabiot si prepara (finalmente) a vestire rossonero. L’addio al Marsiglia però è stato sentito fortemente dal francese, che tramite il proprio profilo Instagram ha voluto mandare questo lungo messaggio ai suoi ormai ex tifosi:

“Cari marsigliesi, prima di iniziare la mia nuova avventura a Milano volevo mandarvi un messaggio. Dal primo giorno che sono arrivato a Marignane, non avete mai dato importanza al mio passato parigino, e subito mi avete adottato come marsigliese, fino a quando sono partito. Per tutta la stagione avete incoraggiato, accompagnato, portato, applaudito... Siete stati di costante sostegno. Ho sentito questo fervore, questa passione, questo amore per il calcio che ti incoraggia e rende Marsiglia una città e un club unico in Francia. Non dimenticherò mai l'atmosfera del Velodromo. I canti, il tifo e quelle "braccia".

Le gioie dei festeggiamenti e soprattutto l'indescrivibile sensazione di segnare in questo stadio. Sarà un immenso piacere difendere i vostri colori, quelli delle Olimpiadi di Marsiglia. Grazie per tutto il popolo biancoblu!”.