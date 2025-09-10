Ricci riceve il premio Gianluca Vialli: "Un onore, di lui mi rimase impresso il sorriso e la forza di volontà"

Samuele Ricci, centrocampista del Milan è stato premiato questa sera al Premio Gentleman, ricevendo il premio Gianluca Vialli. Una soddisfazione incredibile e di forte umanità per il giovane play rossonero. Le sue parole sul palco:

"Ringrazio la famiglia di Gianluca per questo premio, per me ha un signficato enorme e umano per tutto ciò che ha rappresentato Gianluca Vialli prima come uomo e poi come grandissimo attaccante del nostro calcio. Ho avuto la fortuna di conoscerlo, e la cosa che mi stupii più di tutti fu il sorriso e la sua grande forza di volonà. Ha lasciaro un segno indelebile nel calcio italiano e nella vita di tutti noi calciatori".