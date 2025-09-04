Ramazzotti: "Il Milan è convinto di avere un organico più snello, ma anche (e soprattutto) più qualitativo ed esperto"

vedi letture

Andrea Ramazzotti, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sul calciomercato del Milan: "Investimenti per 165 milioni, neppure un euro proveniente dalle cessioni (160 milioni) messo in banca e stipendi aumentati del 10%. L’età media degli acquisti di 26 anni e mezzo, considerando anche l’innesto del quasi quarantenne ex Pallone d’oro Luka Modric, certifica che sono arrivati calciatori per far bene subito, non in futuro. E nello spogliatoio un patrimonio di esperienza, leadership e abitudine alla vittoria rappresentato dai 69 trofei che i nuovi rossoneri Modric (34), Rabiot (21) e Nkunku (14) hanno alzato nella loro carriera.

Analizzando il suo mercato estivo da undici volti nuovi e diciannove operazioni in uscita, il Milan è convinto di avere un organico più snello (obiettivo prefissato, complice anche la mancata partecipazione alle coppe europee), ma anche (e soprattutto) più qualitativo ed esperto. Il tutto grazie a investimenti importanti e a cessioni mirate: un mix che ha permesso di centrare quasi tutti gli obiettivi stabiliti a giugno e poi rimodulati dopo il summit di mercato di fine agosto (con conseguente passaggio al 3-5-2) tra la dirigenza e Massimiliano Allegri. Manca all’appello solo un difensore centrale di esperienza, al posto del quale ne è arrivato uno di prospettiva come il tedesco Odogu".