Ramazzotti: "Leao a Cagliari ha stretto i denti perché i compagni avevano bisogno di lui"

Andrea Ramazzotti, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport su Rafael Leao: "Un altro Rafa Leao. Non solo perché Massimiliano Allegri gli ha cambiato posizione in campo e lo ha “sfrattato” dall’amata fascia sinistra per utilizzarlo come centravanti. Il portoghese è più convinto e concreto, più continuo e consapevole dei suoi mezzi. Merito della sua voglia di rivincita dopo la scorsa stagione chiusa in doppia cifra sia come reti sia come assist, ma con solo la Supercoppa italiana in bacheca. E’ però innegabile che nella trasformazione dell’ex Lille un ruolo fondamentale lo stia giocando il tecnico di Livorno, il primo tifoso di Rafa fin dal giorno in cui ha accettato l’incarico di guidare il Milan. In estate lo ha schierato come prima punta perché non aveva avuto rinforzi e perché Gimenez era in vacanza, ma la trasformazione è diventata permanente e adesso da numero 9 segna gol decisivi.

Come quelli che hanno consegnato al Milan due vittorie per 1-0 contro la Lazio e il Cagliari, o come la doppietta che ha steso la Fiorentina. Non è un particolare da poco: Leao sa che il Diavolo gli chiede molto e spesso risponde presente. All’Unipol Domus, con Nkunku ko e con Pulisic costretto in panchina dal riaffiorare del fastidio al bicipite femorale, il 10 rossonero ha stretto i denti perché i compagni avevano bisogno di lui. Così è andato in campo dal primo minuto, si è sforzato di fare da punto di riferimento ricevendo il pallone anche spalle alla porta, ma poi ha dato la spinta verso la vittoria quando gli è stato servito da Rabiot il pallone giusto per firmare l’1-0".