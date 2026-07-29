Ravezzani duro: "Nazionale in mano a degli attori dilettanti allo sbaraglio. Pensavo Malagò fosse diverso"
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Fabio Ravezzani commenta la decisione finale presa da Giovanni Malagò.
Nel suo canale Youtube, il direttore di Telelombardia Fabio Ravezzani ha commentato la nomina del nuovo allenatore della nazionale. Queste le sue parole.
"Finita questa farsa, una cosa imbarazzante vi dicevo e che anche nelle ultime battute ha messo in moto tutto un meccanismo per cui siamo arrivati alla conclusione che la nazionale italiana è affidata a dei pressapochisti, dei dilettanti, degli attori da palcoscenico piuttosto improvvisati. Ti dispiace dirlo perché pensavamo che Malagò con tutti gli anni passati al CONI fosse diventato comunque un professionista attento e preciso. In realtà anche lui è un pasticcione che ha improvvisato facendo alcune scelte che si sono rivelate disastrose per l'immagine sua e dell'Italia in generale".
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