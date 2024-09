Ravezzani: "Rapporto sintetico per Cardinale: 2 punti in 3 partite. Allenatore mal sopportato da squadra e ambiente. I 2 principali giocatori ammutinati. Il dirigente apicale in vacanza"

Fabio Ravezzani, direttore di TeleLombardia, si è così espresso su X commentando Lazio-Milan e i relativi strascichi, interrogando direttamente Gerry Cardinale, proprietario rossonero: "Rapporto sintetico per Cardinale: 2 punti in 3 partite. Allenatore mal sopportato da squadra e ambiente. I 2 principali giocatori ammutinati. Il dirigente apicale assente perché in vacanza. Non crede sia necessario un intervento diretto della proprietà, signor Gerry?"