Ravezzani: "Theo e Leao daranno il massimo o no con questo allenatore?"

vedi letture

Fabio Ravezzani, direttore di TeleLombardia, si è così espresso su X commentando Lazio-Milan e i relativi strascichi: "Il Milan torna da Roma con un punto ma tanti interrogativi in più: Fonseca è in grado di fermare l’enorme emorragia di gol? Theo e Leao daranno il massimo o no con questo allenatore? Il club può permettersi un dirigente apicale (Ibra) che va in vacanza nel momento più delicato?".