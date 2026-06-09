Il Real offre 150 milioni per Alvarez, l'Atletico sbeffeggia Perez: "Riuscite a farci ridere più del Barcellona"

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Botta e risposta in Spagna tra Real Madrid e Atletico Madrid. Julian Alvarez il pomo della discordia: rifiutata l'offerta da 150 milioni di Perez

Dopo le promesse fatte in campagna elettorale oggi è arrivato il momento dei fatti. Florentino Perez, appena rieletto come presidente del Real Madrid, ha inviato la "famosa" offerta da 150 milioni anticipata nei giorni scorsi. L'obiettivo? Julian Alvarez dell'Atletico Madrid. Il club blanco ha diramato il seguente comunicato nel pomeriggio per comunicare il rifiuto da parte dei colchoneros.

"Il Real Madrid CF comunica che, a seguito della riunione del Consiglio di Amministrazione tenutasi in data odierna, ha presentato un'offerta di 150 milioni di euro all'Atletico Madrid per i diritti federativi del giocatore Julian Alvarez. Dopo averla analizzata e valutata, l'Atletico Madrid ha ringraziato per l’offerta ricevuta, presentata nel contesto dei buoni rapporti tra le due società, ma l’ha rifiutata facendo riferimento alla clausola rescissoria del giocatore".

La risposta dell'Atletico Madrid non si è fatta attendere. Il club rojiblanco ha twittato alcuni messaggi al veleno: "Avete tagliato il video del Papa nel momento in cui diceva di essere anche tifoso dell’Atlético. Avete forse confuso a cortesia con la gratitudine, ma per evitare dubbi: non vi ringraziamo di nulla. Non abbiamo né studiato né preso in considerazione alcuna offerta per il giocatore. Come potremmo non andare d’accordo, se riuscite a farci ridere più del Barcellona? Approfittando del buon rapporto con il vostro nuovo presidente, magari potreste smettere di rubare giocatori della nostra cantera. Grazie". A rendere il tutto ancora più surreale c'è anche un tweet dell'Atletico Madrid che cita il comunicato ufficiale del Real Madrid e lo commenta con diverse emoji che ridono.