RedBird-Elliott: ecco l'importo aggiornato del vendor loan al 30 giugno 2025

Come scrive l'avvocato Felice Raimondo su Redblack Insights (clicca qui per leggere l'articolo completo), al 30 giugno 2025 l'importo aggiornato al vendor loan che Elliott ha concesso a RedBird ammonta a €523,338,976, con un abbattimento di circa 110 milioni di euro rispetto ai precedenti €634,322,362.

Ecco i dettagli: "Bisogna considerare che gli interessi precedenti, calcolati sull'annualità che va dal 30 giugno 2023 al 30 giugno 2024, sono costati 50 milioni annui e il rifinanziamento è avvenuto a dicembre (metà annualità). Quindi, l'importo effettivamente rifinanziato a fine dicembre 2024 sarà stato di 634 + 25 = 659 milioni. Se a questa cifra sottraiamo i 170 milioni rifinanziati da Cardinale, arriviamo a 489 milioni (esattamente l’importo citato nel comunicato).

Al 30 giugno 2025 la somma da 489 è salita a 523 milioni a causa dei nuovi interessi che, per metà annualità (da gennaio a giugno) sono costati 34 milioni. Considerati sull’intera annualità, fanno circa 68 milioni (leggermente in aumento rispetto ai precedenti 50 milioni) che, calcolati sull’importo rimanente pari a 489 milioni, corrispondono a un tasso di interesse di circa il 14% annuo, probabilmente comprensivo di possibili costi di intermediazione e assicurativi, in aumento rispetto al precedente 8% (l’importo esatto lo conosceremo dai bilanci aggiornati in Lussemburgo di Project RedBlack, società creditrice di ACM Bidco in base agli ultimi rilievi ufficiali del 2023).

Ergo, salvo ulteriori rettifiche più precise, possiamo considerare che il rifinanziamento costerà a Cardinale:

- 34 milioni per metà 2025

- 68 milioni per il 2026

- 68 milioni per il 2027

- 40 milioni fino a luglio 2028

Totale costo del rifinanziamento = circa 210 milioni di euro.

Ammesso che prima della scadenza non subentri un nuovo socio che possa rifinanziare ulteriormente il debito o, addirittura, eliminarlo del tutto".

