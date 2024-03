Regole sorteggio Europa League: è tutto possibile (anche i 3 derby). I dettagli

Oggi alle 13 ci saranno i sorteggi di Europa League.

Il regolamento è che... non ci sono regole. In questo sorteggio, infatti, una squadra può pescare qualsiasi squadra avversaria, anche della stessa nazione di appartenenza o già affrontata nella fase a gironi; saranno dunque possibili, in teoria, i derby (come Milan-Atalanta o Milan-Roma) tra club della stessa nazione o già sfidatesi nel corso dell'Europa League 2023-2024.

Da sottolineare che sarà sorteggiato l'intero percorso, quindi si capirà già le possibli sfidanti in semifinale e in finale.

LE SQUADRE CLASSIFICATE

Olympique Marsiglia

West Ham

Milan

Benfica

Atalanta

Roma

Bayer Leverkusen

Liverpool.