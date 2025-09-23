Rigore tolto al Pisa contro il Napoli, Rocchi: "Il braccio in appoggio non è mai punibile"

Nella puntata odierna di Open VAR il designatore Rocchi è tornato sul rigore prima concesso e poi revocato al Pisa per un tocco di braccio nella sfida di ieri sera contro il Napoli. Il designatore spiega l'episodio:

"Il braccio in appoggio non è mai punibile, in attacco come in difesa. VAR e AVAR si fanno fuorviare da una slow-motion. Se il giocatore del Pisa avesse segnato, allora sarebbe stato annullato. Qui, corretta on-field-review ma era calcio di rigore per il pestone. Il penalty per braccio di Beukema? Il braccio è già aperto, non in modo naturale, vero che c'è la deviazione ma il difendente fa se stesso più grande. In questo caso è stata presa la decisione giusta in campo".