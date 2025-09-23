Rileggi tutte le dichiarazioni di Allegri in vista di Milan-Lecce

Massimiliano Allegri ha parlato a MilanTV in vista della sfida di Coppa Italia contro il Lecce in programma questa sera: "Per noi la Coppa Italia è un obiettivo della stagione. Del campionato riprenderemo a parlarne da mercoledì, domani abbiamo una partita da vincere. Importante per noi, perché comunque dobbiamo andarr avanti, per giocare l'ottavo di finale. Non sarà semplice, oltretutto abbiamo solo 90' per portarla a casa, perché poi non dobbiamo arrivare alla lotteria dei rigori perché lì può succedere di tutto.

Sulla gara di domani: "Per i ragazzi arrivare a Roma a maggio è sempre bello perché sono serate meravigliose, c'è da fare un percorso che quest'anno è iniziato molto prima. Dobbiamo avere l'approccio giusto, dobbiamo avere grande rispetto del Lecce che è una squadra che gioca e che domani avrà zero pressione addosso. Domani bisognerà essere bravi nell'approccio e nel portare a casa un'altra vittoria".

Sul Lecce: "Il Lecce è una squadra che vorrà passare il turno, vorrà fare un'impresa a San Siro, sta a noi avere l'approccio giusto, bisoga dimenticare quello che è successo in campionato in positivo. Al campionato ci penseremo da mercoledì quando riprenderemo".

Sulla formazione: "Indipendentemente da chi gioca, domani scenderà in campo la miglior formazione per affrontare il Lecce. E' un obiettivo nostro, di tutti, Oggi valuterò le condizioni di tutti e domani sceglierò".

Su Ricci: "Sta facendo bene, sono contento".

Su Gimenez: "Ha fatto buone prestazioni, ha avuto occasioni da gol, in questo momento non ha ancora fatto gol magari domani potrà farli".

Sul gruppo: "Degli altri sono contento, l'importante è lavorare tanto e parlare poco. Siamo solo all'inizio della stagione, non abbiamo fatto niente, a costruire ci vuole tanto tempo e a distruggere poco. Domani sarà una partita da prendere con serietà e responsabilità. Tifosi? C'è bisogno di tutti, ci dovranno accompagnare in questa lunga stagione, noi e i giocatori dovranno essere bravi a portare risultati, che è la cosa che conta nel calcio".