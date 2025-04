Rinnovi Maignan e Theo: tutto dipenderà dalle loro prestazioni

vedi letture

Le prossime saranno settimane molto calde sul fronte rinnovo in casa rossonera. In particolare, si parlerà molto di quelli di Mike Maignan e Theo Hernandez, due titolarissimi del Milan che hanno entrambi il contratto in scadenza nel 2026. Come spiega stamattina il Corriere della Sera, al momento le trattative per il loro prolungamento sono bloccate e, senza novità, in estate finiranno entrambi sul mercato per evitare di perderli a zero fra un anno. Tutto dipenderà dalle loro prestazioni: i due francesi chiedono infatti un sostanzioso aumento d’ingaggio, nonostante non abbiano disputato una stagione all’altezza della propria fama.

Prima del derby di Coppa Italia, il dt milanista Geoffrey Moncada ha dichiarato a Mediaset sul rinnovo di Theo Hernandez: "A me piace tanto Theo. So che può fare partite come a Udine anche stasera. Stiamo parlando, stiamo lavorando. Non siamo così lontani. Spero che questo modulo lo faccia diventare ancora più forte".