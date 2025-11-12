Romano: "Non risulta a oggi una trattativa in piedi tra il Milan e David"

Nella pausa delle Nazionali, il focus si sposta sempre sul calciomercato: a maggior ragione in questa sosta novembrina, la più vicina alla prossima sessione invernale. E difatti nelle ultime ore si sono rincorse alcune indiscrezioni relative all'attacco del Milan e in particolare sono stati avanzati dei nomi più o meno plausibili: i più gettonati quelli di Robert Lewandowski, in scadenza a fine anno con il Barcellona, e di Jonathan David, appena arrivato alla Juventus. Proprio del canadese ha parlato Fabrizio Romano nel suo ultimo video su YouTube.

Le parole di Fabrizio Romano in merito a una possibile trattativa per David: "A me oggi non risulta che ci sia una trattativa in piedi o un discorso in piedi tra il Milan e Jonathan David: anche chi è vicino al calciatore smentisce la possibilità di andare via a gennaio. Il giocatore punta a restare alla Juventus, ad assestarsi con un allenatore nuovo e giocarsi le sue carte. Dovesse esserci qualcosa saremo qui tutti i giorni per aggiornarvi: ma a oggi non risulta che rossoneri e bianconeri stiano lavorando a una trattativa per gennaio anche perché il Milan quando ha avuto la possibilità di prenderlo a parametro zero, durante la scorsa estate, non è stata mai in corsa perché non convinto"