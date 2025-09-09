Rossoneri in nazionale: non al top Maignan in Francia-Islanda 2-1. Pochi minuti per Rabiot

di Manuel Del Vecchio

Finisce 2-1 il match di qualificazione ai Mondiali 2026 tra Francia ed Islanda. Al Parc de Princes la decide Mbappé, gol e assist a Barcola, dopo il pasticcio difensivo che aveva portato gli ospiti in vantaggio. Nel finale di partita, con un uomo in più, l'Islanda trova il pareggio ma l'arbitro, dopo un'OFR, annulla il gol di Gudjohnsen per una trattenuta. Maignan non benissimo nell'occasione: intervento goffo del portiere che si era buttato il pallone in porta, anche se il tiro era ravvicinato. Il VAR lo salva.

Poco più di 20 minuti per Rabiot, subentrato a Marcus Thuram nella ripresa dopo l'espulsione di Tchouameni.