Rossoneri in nazionale: non al top Maignan in Francia-Islanda 2-1. Pochi minuti per Rabiot
MilanNews.it
Finisce 2-1 il match di qualificazione ai Mondiali 2026 tra Francia ed Islanda. Al Parc de Princes la decide Mbappé, gol e assist a Barcola, dopo il pasticcio difensivo che aveva portato gli ospiti in vantaggio. Nel finale di partita, con un uomo in più, l'Islanda trova il pareggio ma l'arbitro, dopo un'OFR, annulla il gol di Gudjohnsen per una trattenuta. Maignan non benissimo nell'occasione: intervento goffo del portiere che si era buttato il pallone in porta, anche se il tiro era ravvicinato. Il VAR lo salva.
Poco più di 20 minuti per Rabiot, subentrato a Marcus Thuram nella ripresa dopo l'espulsione di Tchouameni.
Pubblicità
News
Un divano duro come un sedile di legno. La lettera a Mr. O’Leary. Allegri e Italiano come Fischer e Spasskijdi Carlo Pellegatti
Le più lette
1 Un divano duro come un sedile di legno. La lettera a Mr. O’Leary. Allegri e Italiano come Fischer e Spasskij
01/09 Prima sorpresa: l’Inter battuta dall’Udinese. A punteggio pieno Napoli, Juventus, Roma e Cremonese
Primo Piano
Andrea LongoniPer lo scudetto serve un mezzo miracolo. Quello del bilancio è vinto. Giù le mani da Gimenez
Luca SerafiniForza Ringhio! Spendere molto, spendere bene… Il panettone per Allegri. La gestione di Gimenez. Quando torna la Curva. Carraro e lo scudetto di Calciopoli
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com