Sabatini analizza: “Milan calendario tosto, inter avvio in discesa”

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Sabatini commenta le prime giornate della prossima Serie A e definisce i calendari di Juventus e Inter agevoli mentre molto tosti quelli di Milan e Napoli.

Nel suo canale YouTube, Sandro Sabatini ha commentato le prime giornate delle big di Serie A e ha individuato quelle che secondo lui sono le partenze più agevoli. Queste le sue parole.

"Il Milan ha tre trasferte tutte insidiose nelle prime quattro partite, Torino, Torino con la Juventus e a Roma con la Lazio. L'Inter ha un inizio in discesa rispetto alle altre, anche perché conserva l'allenatore, sta prendendo Palestra e ha riportato a casa Stankovic. Il Napoli ha il calendario più insidioso di tutte, parte subito a Genova, poi ha Como, Inter, Bologna e Fiorentina di cui Inter e Fiorentina in trasfera. Il calendario migliore ce l'ha la Juve, seguita poi dall'Inter".