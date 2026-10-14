Sabatini non ha dubbi: “Partita col Salisburgo importante perché post delusione, i dati del Milan non sono male”

Sabatini non ha dubbi: “Partita col Salisburgo importante perché post delusione, i dati del Milan non sono male”MilanNews.it
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Oggi alle 17:20News
di Andrea La Manna
Le parole di Sandro Sabatini in vista della partita di domani contro il Salisburgo.

Nei loro canali YouTube, nella consueta puntata settimanale di Incudine o Martello, hanno parlato di Milan e delle ultime tematiche emerse in questa settimana Carlo Pellegatti e Sandro Sabatini. Di seguito le parole di Sandro Sabatini.

"In questo senso la partita con il Salisburgo è molto importante perché al di là del fatto che l'Europa League è normale che debba essere debba essere un obiettivo, è la partita successiva alla delusione, no? Alla sconfitta, perché nella testa dei tifosi e di Amorim, l'ha detto lui in conferenza stampa, è come se abbai perso. Poi sai, io sono indeciso perché se tu guardi solo I numeri del campionato, proprio i dati, i fatti, i risultati, i gol segnati e i gol subiti, il Milan ha giocato quattro partite fuori casa e solo due in casa. Quelle due in casa le ha vinte 3-0, fuori casa non ha mai perso. Questo è il dato".