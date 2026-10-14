Sabatini non ha dubbi: “Partita col Salisburgo importante perché post delusione, i dati del Milan non sono male”

vedi letture

Le parole di Sandro Sabatini in vista della partita di domani contro il Salisburgo.

Nei loro canali YouTube, nella consueta puntata settimanale di Incudine o Martello, hanno parlato di Milan e delle ultime tematiche emerse in questa settimana Carlo Pellegatti e Sandro Sabatini. Di seguito le parole di Sandro Sabatini.

"In questo senso la partita con il Salisburgo è molto importante perché al di là del fatto che l'Europa League è normale che debba essere debba essere un obiettivo, è la partita successiva alla delusione, no? Alla sconfitta, perché nella testa dei tifosi e di Amorim, l'ha detto lui in conferenza stampa, è come se abbai perso. Poi sai, io sono indeciso perché se tu guardi solo I numeri del campionato, proprio i dati, i fatti, i risultati, i gol segnati e i gol subiti, il Milan ha giocato quattro partite fuori casa e solo due in casa. Quelle due in casa le ha vinte 3-0, fuori casa non ha mai perso. Questo è il dato".