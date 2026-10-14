Dopo due sconfitte italiane questa sera tocca a Como e Roma: il programma di oggi della Champions League

vedi letture

Di seguito il programma di oggi della Champions League con le partite del Como e della Roma.

Dopo le deludenti sconfitte di ieri di Inter e Napoli ai danni di Club Brugge e Villareal, questa sera tocca alle altre due italiane provare a dare una sterzata in termini di risultati. Il Como, reduce dalla vittoria con il Lipisa nella prima storica partita nella massima competizione europea, sarà ospite del Feyenoord, mentre la Roma ospiterà in un Olimpico tutto esaurito il Real Madrid di Josè Mourinho. Di seguito tutte le partite in programma.

CHAMPIONS LEAGUE, 2^ GIORNATA: LE PARTITE DI OGGI

LASK - LIVERPOOL ore 18:45

FEYENOORD - COMO ore 18:45

BRATISLAVA - STOCCARDA ore 21:00

BODO GLIMT - BORUSSIA DORTMUND ore 21:00

SHAKTAR DONETSK - AEK ATENE ore 21:00

MANCHESTER CITY - PSG ore 21:00

ROMA - REAL MADRID ore 21:00

REAL BETIS - PORTO ore 21:00

ASTO VILLA - FENERBAHCE ore 21:00