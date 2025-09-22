Sabatini non ha dubbi: "Senza Allegri, Rabiot non sarebbe arrivato al Milan"

vedi letture

Sandro Sabatini, presente negli studi di Pressing, ha rilasciato queste parole sul Milan di Massimiliano Allegri: "Senza Allegri, Rabiot non sarebbe arrivato al Milan perchè aveva offerte economicamente migliori, ma ha scelto di andare al Milan perchè c'era Allegri. Noto da un po' di tempo di tanta gente che chiede il biglietto per salire sul carro di Allegri.

Io dico una cosa: è bello che ci sia questa ipocrisia generalizzata per salire sul carro di Allegri, ma penso anche che il Milan stia ottenendo questi risultati e stia offrendo questo gioco senza Leao. Quattro partite senza di lui e con un centravanti che in questo momento è l'anello debole della squadra. Si fa in fretta a parlare di Modric e Rabiot, ma poi serve qualcuno davanti che la butta dentro e al momento il Milan da Gimenez sta avendo poco in questo senso. Milan da scudetto? Solo se lo perdono Napoli e Inter"".