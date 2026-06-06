Saelemaekers e De Winter partono dalla panchina nell'ultima amichevole pre Mondiale
Alle ore 15 a Bruxelles, il Belgio scende in campo per l'ultima amichevole prima del Mondiale. I Belgian Red Devils affrontano quest'oggi un'altra squadra qualificata alla rassegna iridata in Norda America, la Tunisia. I due rossoneri coinvolti, Alexis Saelemaekers e Koni De Winter partono entrambi dalla panchina: vedremo se Rudi Garcia gli permetterà qualche minuto in campo nel corso della gara. Lunedì 15 la prima gara del Mondiale contro il Giappone, alle ore 21 italiane.
BELGIO, SAELEMAEKERS E DE WINTER IN PANCHINA
BELGIO (4-3-3): Courtois; Meunier, Ngoy, Mechele, Castagne; De Bruyne, Onana, Tielemans; Trossard, De Ketelaere, Doku. A disp.: Penders, Lammens, Theate, De Cuyper, De Winter, Seys, Witsel, Lukebakio, Moreira, Vanaken, Saelemaekers, Raskin, Lukaku, Fernandez-Pardo. All. Rudi Garcia
TUNISIA (4-4-1-1): Chamakh; Ben Hmida, Talbi, Rekik, Arous; Ayari, Skhiri, Achouri, Gharbi; Mahmoud; Mastouri. A disp.: Dahmen, Ben Hessen, Abdi, Bronn, Valery, Neffati, Chikahaoui, Mejbri, Ben Ouanes, Khedira, Ben Slimane, Tounekti, Saad, Elloumi, Chaouat. All. Sabri Lamouchi
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