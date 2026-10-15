SAL-MIL (0-4): espulso Terracciano per fallo da ultimo uomo

SAL-MIL (0-4): espulso Terracciano per fallo da ultimo uomoMilanNews.it
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Oggi alle 20:30News
di Antonello Gioia

Espulso Terracciano che spinge Schmid lanciato verso Maignan. Punizione dal limite per il Salisburgo. 