Verso Salisburgo-Milan, oggi le parole di Amorim in conferenza con un giocatore

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Tutte le informazioni sulla conferenza stampa pre-partita di Salisburgo-Milan.

Domani alle ore 18:45 i rossoneri saranno ospiti del Salisburgo per il match valido la seconda giornata di Europa League. Dopo la sconfita casalinga rimediata contro il Benfica, Amorim e i suoi sono ala ricerca dei primi punti europei per smuovere la classifica che ad oggi recita Milan a zero.

Questa mattina alle ore 11:15 i rossoneri scenderanno in campo per l'ultimo allenamento in Italia prima della partenza per l'Austria. Alle ore 18.30 poi il mister dei rossoneri Ruben Amorim, accompagnato da un giocatore, parlerà nella consueta conferenza stampa pre-partita direttamente dalla sala stampa della Red Bull Arena. La conferenza stampa del mister dei padroni di casa incvece si terrà alle 13:30 sempre presso la sala stampa dello stadio.