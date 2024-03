Saronni negativo: "Queste partite il segnale del capolinea: mi rifiuto di credere che il Milan possa giocare così male"

La prestazione di ieri sera del Milan, vincente per 4-2 sullo Slavia Praga ma deludente per quello che si poteva fare meglio in fase difensiva e realizzativa, è la classica partita da bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto. I rossoneri hanno vinto e messo due reti di distanza tra sè e la squadra ceca, e questa è una buona notizia. D'altro canto hanno subito due gol in superiorità numerica e in casa, non sfruttando questo vantaggio per un'ora per creare un divario ben più ampio che avrebbe potuto chiudere ogni discorso per la qualificazione, almeno virtualmente, in vista del ritorno.

A guardare il bicchiere mezzo vuoto è Andrea Saronni, giornalista di Tgcom24 che ieri sul suo profilo X non è stato tenero con il Milan in sede di commento: "Mi rifiuto di pensare che pure con tutti i limiti che volete, questa squadra possa giocare così male. Sono queste partite il segnale del capolinea ancora più di certe sconfitte. Ancora una volta palla a Leao, grazie Leao. Se no sei ancora lì a dartela tra Gabbia e Kjaer."