Scadenza 2021. Chi l'avrebbe mai detto? Ibrahimovic centrale per il Milan

Corsa contro il tempo. Per tenersi stretto un giocatore in scadenza o per mettere a segno un colpaccio a parametro zero. Come di consueto, dall’1 gennaio sarà possibile firmare i pre-accordi da depositare poi ufficialmente a partire dall’1 febbraio. Da quella data, infatti, i calciatori in scadenza di contratto al 30 giugno 2021 saranno liberi di firmare con altri club per le stagioni successive. TuttoMercatoWeb.com vi racconta la situazione dei casi più eclatanti. O allettanti: dipende dai punti di vista.

Chi l'avrebbe mai detto? Quando un anno fa Zlatan Ibrahimovic si ripresentò a Casa Milan, erano i primi di gennaio, il mondo era relativamente diverso. Niente Coronavirus se non lontano, con le notizie che arrivavano dalla Cina, due stagioni in Major League Soccer dove non aveva vinto nessun trofeo, ma regalato più di qualche perla. I rossoneri in ambasce e reduci da un 5-0 subito dall'Atalanta, in una delle sconfitte più brutte della loro intera storia, soprattutto pensando che maturata contro una "piccola". Pioli sembrava già esautorato, Boban in plancia di comando sempre contro Gazidis, Mancini verso l'addio in favore di Rangnick.

La rivoluzione copernicana che si è vista in questi pochi mesi è sicuramente merito di Ibra, forse anche in parte di uno stadio chiuso e che non può fischiare e mettere sotto pressione i suoi giovani beniamini. Il Milan ha avuto fortuna puntando su Ibra, ma non si può negare che il fato spesso aiuta gli audaci. "Sono qui per aiutare", le prime parole. Non poteva promettere la luna, ma per ora lo sta facendo, contro ogni previsione possibile. Ibra ha cambiato il Milan, ora chiede un ingaggio consono, anche se le cifre circolate sembrano davvero molto alte. Arriva dall'estero, la tassazione lo aiuterà a ottenere ciò che chiede. Insomma, Ibra al 99% rimarrà al Milan per un altro anno, magari in Champions League, per cercare di continuare a essere protagonista.

Il futuro di Ibrahimovic

Milan 99%

Altro 1%