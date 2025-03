Scarlato: "Il Milan mi sembra confuso a livello societario e nei rapportiinterni"

vedi letture

Nel corso di 1 Football Club, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Gennaro Scarlato, allenatore ed ex calciatore del Napoli. L'ex giocatore partenopeo ha parlato della situazione della squadra di Conte e, inevitabilmente, ha toccato il big match tra Napoli e Milan in programma domenica sera allo stadio Diego Armando Maradona. Le sue parole, riportate da Tuttonapoli.net.

Il Milan, nonostante gli investimenti di gennaio, non ha ancora trovato continuità. Un esempio è Gimenez: ha segnato qualche gol, ma non sembra ancora la macchina da reti vista in Olanda. Come lo giudica?

"All'inizio ha fatto bene, ma una leggera flessione è normale: il campionato italiano è completamente diverso da quello olandese. Oltre a questo, il Milan mi sembra un po' confuso, sia a livello societario che nei rapporti interni. C'è stato un cambio di allenatore, è andato via il capitano Calabria, tutte situazioni che incidono sul rendimento della squadra. Alcuni giocatori faticano più di altri ad adattarsi, e chi è meno forte caratterialmente può soffrirne maggiormente. Va comunque concesso del tempo ai nuovi arrivati per inserirsi e adattarsi a un contesto così diverso".