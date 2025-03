Schwoch: "Il Napoli deve fare la partita contro il Milan: può anche lasciare qualche spazio"

vedi letture

Il Milan in questo weekend si ritroverà di fronte il Napoli, secondo in campionato e in piena lotta per lo scudetto contro l'Inter. I rossoneri inseguono il posto Champions League e prima della sosta sono reduci da una doppia vittoria consecutiva contro Lecce e Como a cui tentare di dare quella continuità che è mancata per tutta la stagione. Stefan Schwoch, ex calciatore del Napoli e non solo, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli.

Le parole di Schwoch in vista della gara contro il Milan: “Il Napoli è più pericoloso sulla fascia destra tra Di Lorenzo e Politano. Politano perde qualche tossina a fine gara se gioca da esterno a cinque. Il Napoli deve fare la partita domenica, può anche rischiare di lasciare qualche spazio, ma è giusto che metta pressione agli avversari. Secondo me Conte si riaffida a Raspadori con Lukaku, quando esce Lukaku dall’area va Raspadori ad occupare la zona centrale dell’area, oltre a McTominay".