Se Pulisic non è al top va in panchina: sulla trequarti si giocano un posto Loftus e Rabiot

I 155 minuti tra Corea del Sud e Giappone mettono in discussione la titolarità di Christian Pulisic contro il Bologna, anche perché tra l'impiego con la Nazionale, il viaggio transoceanico e il jet lag, il numero 11 del Milan potrebbe non essere al top.

Ovviamente Max Allegri farà tutte le valutazioni del caso nel corso della rifinitura di oggi a Milanello, salvo poi prendere una decisione solo a poche ore dall'inizio del match. Qualora il tecnico decidesse di lasciare in panchina Pulisic, utilizzandolo poi a partita in corso come jolly d'attacco, al fianco di Saelemaekers a supporto di Santiago Gimenez ci potrebbe essere uno tra Adrien Rabiot e Ruben Loftus-Cheek, che già in occasione dell'ultima trasferta di Lecce si era mosso e proposto in quella zona di campo trovando anche il suo primo gol stagionale.