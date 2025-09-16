Sei vittorie su sette di Allegri contro Italiano sono arrivate con il punteggio di 1-0

Quello di ieri sera è stato il nono confronto tra Massimiliano Allegri e Vincenzo Italiano, con un bilancio di sette successi per il tecnico rossonero, una vittoria per l'allenatore degli emiliani ed un pareggio. Sei di questi sette successi sono state ottenute con il punteggio di 1-0. Il Diavolo ha vinto 1-0 grazie ad un gol dell'eterno Luka Modric.

Questo il tabellino di Milan-Bologna, match valido per la terza giornata di Serie A.

MILAN-BOLOGNA 1-0

Marcatori: 61’ Modric

LE FORMAZIONI

MILAN (3-5-1-1): Maignan (dal 56’ Terracciano); Tomori, Gabbia, Pavlović (dal 46’ De Winter); Saelemaekers, Fofana (dal 65’ Ricci), Modrić, Rabiot, Estupiñan; Loftus-Cheek (dal 65’ Pulisic); Gimenez (dal 85’ Nkunku). A disp.: Pittarella; Athekame, Bartesaghi, Odogu; Balentien. All.: Allegri.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Lucumí, Heggem, Lykogiannīs (dal 63’ Miranda); Ferguson, Freuler; Orsolini (dal 74’ Odgaard), Fabbian (dal 63’ Bernardeschi), Cambiaghi (dal 74’ Rowe); Castro (dal 83’ Dallinga). A disp.: Happonen, Ravaglia; De Silvestri, Tomašević, Vitík; Moro, Domínguez. All.: Italiano.

Arbitro: Marcenaro di Genova.

Ammoniti: 10’ Estupinan, 18’ Tomori, 45’+1 Saelemaekers, 73’ Miranda, 86’ Skorupski.

Espulsi: 89’ Allegri

Recupero: 1’ 1T, 7’ 2T.