Sereni: "Le buone notizie arrivano da Nkunku: in questi giorni ha fatto un'ottima impressione ad Allegri"

Andrea Sereni, giornalista, si è così espresso su Repubblica sui lavori in corso a Milanello verso Milan-Bologna: "Le buone notizie arrivano da Nkunku: in questi giorni ha fatto un'ottima impressione ad Allegri. Deve ancora trovare la forma migliore, ma potrebbe esordire già domenica a partita in corso. E duttile, può ricoprire più ruoli, avrà tanto spazio. Non necessariamente come alternativa a Leao. Nel nuovo sistema di gioco, con la difesa a tre, Nkunku può essere schierato accanto a Rafa come attaccante oppure come trequartista dietro a una prima punta. Servirà un po' di tempo. Contro il Bologna, Max si affiderà ancora alla coppia Pulisic-Gimenez".

DAVANTI PULISIC-GIMENEZ

Il fatto che Rafa Leao non sarà disponibile neanche contro il Bologna sicuramente non ha fatto felice Max Allegri, che sperava di tornare ad avere a disposizione il portoghese al rientro dalla sosta. La lesione al polpaccio che sta smaltendo è però delicata, come confermato da lui stesso, motivo per il quale né il Milan né il calciatore vogliono forzare la mano col rischio di peggiorare la cosa ed allungare i tempi.

Per questo motivo contro il Bologna di Vincenzo Italiano Allegri farà affidamento sugli stessi due che sono scesi in campo sia contro la Cremonese che contro il Lecce. Una conferma per premiarli anche delle ottime prestazioni offerte con le rispettive Nazionali, a conferma del fatto che stanno crescendo di condizione, che migliora di settimana in settimana. In merito a quella che sarà la scelta dell'allenatore del Milan per la sfida di domenica, Il Corriere dello Sport ha questa mattina titolato "Gimenez-Pulisic, attacco oceanico".