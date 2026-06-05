Seria A: nuovo calendario, vecchie abitudini. Il confronto tra Milan ed Inter parla da sé

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Il calendario della nuova Serie A è facilmente leggibile, almeno per le partite iniziali: partenza in salita per i rossoneri

Nel pomeriggio, a Parma, è stato presentato il calendario per la stagione 2026/27 di Serie A. In un momento di totale disillusione e scoramento per tutto il mondo rossonero, con l'aspetto sportivo che sembra essere quasi un accessorio fastidioso, è difficile non notare una somiglianza con quanto successo nelle scorse stagioni.

Fermo restando che a contare è solo il campo e non la carta, è già giudizio comune che per l'Inter si prospetta un avvio di stagione agevole: tre partite in casa per i nerazzurri come l'anno scorso. La prima contro una neopromossa ed un solo big match nelle prime quattro. Per il Milan la prima in trasferta in uno stadio storicamente ostico, poi subito due big match in trasferta.

In un momento, quello delle prime 4-5 sfide, in cui gli equilibri sono precari per tutti, avere un calendario del genere può essere un bonus, o un malus, mica da ridere.

INTER

CALENDARIO 26/27

Inter-Monza

Cagliari-Inter

Inter-Napoli

Inter-Udinese

Inter-TorinoInter-UdineseJuventus-InterInter-SassuoloGenoa-InterInter-LecceInter-AtalantaMonza-Inter

MILAN

CALENDARIO 26/27

Torino-Milan

Milan-Venezia

Juventus-Milan

Lazio-Milan

CALENDARIO 25/26

Milan-Cremonese

Lecce-Milan

Milan-Bologna

Udinese-Milan

CALENDARIO 24/25

Milan-Torino

Parma-Milan

Lazio-Milan

Milan-Venezia