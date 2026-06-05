Seria A: nuovo calendario, vecchie abitudini. Il confronto tra Milan ed Inter parla da sé
Nel pomeriggio, a Parma, è stato presentato il calendario per la stagione 2026/27 di Serie A. In un momento di totale disillusione e scoramento per tutto il mondo rossonero, con l'aspetto sportivo che sembra essere quasi un accessorio fastidioso, è difficile non notare una somiglianza con quanto successo nelle scorse stagioni.
Fermo restando che a contare è solo il campo e non la carta, è già giudizio comune che per l'Inter si prospetta un avvio di stagione agevole: tre partite in casa per i nerazzurri come l'anno scorso. La prima contro una neopromossa ed un solo big match nelle prime quattro. Per il Milan la prima in trasferta in uno stadio storicamente ostico, poi subito due big match in trasferta.
In un momento, quello delle prime 4-5 sfide, in cui gli equilibri sono precari per tutti, avere un calendario del genere può essere un bonus, o un malus, mica da ridere.
INTER
CALENDARIO 26/27
Inter-Monza
Cagliari-Inter
Inter-Napoli
Inter-Udinese
CALENDARIO 25/26
Inter-Torino
Inter-Udinese
Juventus-Inter
Inter-Sassuolo
CALENDARIO 24/25
Genoa-Inter
Inter-Lecce
Inter-Atalanta
Monza-Inter
MILAN
CALENDARIO 26/27
Torino-Milan
Milan-Venezia
Juventus-Milan
Lazio-Milan
CALENDARIO 25/26
Milan-Cremonese
Lecce-Milan
Milan-Bologna
Udinese-Milan
CALENDARIO 24/25
Milan-Torino
Parma-Milan
Lazio-Milan
Milan-Venezia
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