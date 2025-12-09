Serie A, 14^ giornata: sfiorati i 6,6 milioni di spettatori su Dazn
(ANSA) - ROMA, 09 DIC - La 14/a giornata di Serie A Enilive su Dazn si chiude con un nuovo risultato di rilievo: sono stati infatti sfiorati i 6,6 milioni di spettatori complessivi (6.576.336), dato che la posiziona come la seconda miglior giornata del girone d'andata attualmente in corso. A incidere in modo determinante sugli ascolti è stato il match Napoli-Juventus, che ha totalizzato 1.808.105 spettatori, superando entrambe le sfide della scorsa stagione - l'andata (1.419.296) e il ritorno (1.566.746) - disputate di sabato alle ore 18:00. (ANSA).
