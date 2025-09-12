Serie A di nuovo in campo, quando gioca il Milan? Orari e assegnazioni TV fino al 12° turno
La Lega Serie A ha annunciato anticipi e posticipi dalla 4ª alla 12ª giornata del campionato 2025/26. Ecco quando scenderà in campo il Milan di Max Allegri:
4ª giornata, Udinese-Milan, sabato 20 settembre 2025 ore 20.45 (DAZN/Sky/Now)
5ª giornata, Milan-Napoli, domenica 28 settembre 2025 ore 20.45 (DAZN)
6ª giornata, Juventus-Milan, domenica 5 ottobre 2025 ore 20.45 (DAZN)
7ª giornata, Milan-Fiorentina, domenica 19 ottobre 2025 ore 20.45 (DAZN)
8ª giornata, Milan-Pisa, venerdì 24 ottobre 2025 ore 20.45 (DAZN/Sky/Now)
9ª giornata, Atalanta-Milan, martedì 28 ottobre 2025 ore 20.45 (DAZN/Sky/Now)
10ª giornata, Milan-Roma, domenica 2 novembre 2025 ore 20.45 (DAZN/Sky/Now)
11ª giornata, Parma-Milan, sabato 8 novembre 2025 ore 20.45 (DAZN/Sky/Now)
12ª giornata, Inter-Milan, domenica 23 novembre 2025 ore 20.45 (DAZN)
La Lega Serie A ha poi annunciato anche date e orari dei Sedicesimi di Coppa Italia:
Sedicesimi di finale (Coppa Italia), Milan-Lecce, martedì 23 settembre 2025 ore 21.00 (Italia 1)
