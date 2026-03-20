Serie A, il programma della 30° giornata. Oggi tocca al Napoli
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Il 30° turno vedrà il Milan tornare a San Siro per cercare di reagire immediatamente dopo la sconfitta di Roma contro la Lazio: i rossoneri ospiteranno il Torino alle 18 di sabato 21. Le due partite chiave si giocheranno domenica: Bologna-Lazio e Fiorentina-Inter. Si tratta dell'ultimo turno prima della sosta per le nazionali, quella decisiva per l'Italia.
30° TURNO DI SERIE A ENILIVE - IL PROGRAMMA
venerdì 20 marzo
ore 18.30, Cagliari-Napoli
ore 20.45, Genoa-Udinese
sabato 21 marzo
ore 15, Parma-Cremonese
ore 18, Milan-Torino
ore 20.45, Juventus-Sassuolo
domenica 22 marzo
ore 12.30, Como-Pisa
ore 15, Atalanta-Verona
ore 15, Bologna-Lazio
ore 18, Roma-Lecce
ore 20.45, Fiorentina-Inter
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