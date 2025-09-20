Serie A, il programma della 4^ giornata: il Mlan a Udine. Domani c'è il derby della Capitale

di Federico Calabrese

Dopo la vittoria contro il Bologna il Milan tornerà in campo stasera: la squadra di Max Allegri sarà di scena ad Udine contro i bianconeri di Kosta Runjaic. Domani spicca Lazio-Roma, il Napoli ospita il Pisa

Si riporta di seguito il programma completo della quarta giornata di Serie A:

19/09/2025 Venerdì 20.45 Lecce-Cagliari DAZN
20/09/2025 Sabato 15.00 Bologna-Genoa DAZN
20/09/2025 Sabato 18.00 Verona-Juventus DAZN
20/09/2025 Sabato 20.45 Udinese-Milan DAZN/SKY
21/09/2025 Domenica 12.30 Lazio-Roma DAZN
21/09/2025 Domenica 15.00 Cremonese-Parma DAZN
21/09/2025 Domenica 15.00 Torino-Atalanta DAZN
21/09/2025 Domenica 18.00 Fiorentina-Como DAZN/SKY
21/09/2025 Domenica 20.45 Inter-Sassuolo DAZN
22/09/2025 Lunedì 20.45 Napoli-Pisa DAZN/SKY