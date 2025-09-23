Serie A, il prossimo turno: big match per il Milan, Juve e Inter anticipano

Si riporta di seguito il programma della quinta giornata di Serie A:

27/09/2025 Sabato 15.00 Como-Cremonese DAZN

27/09/2025 Sabato 18.00 Juventus-Atalanta DAZN

27/09/2025 Sabato 20.45 Cagliari-Inter DAZN/SKY

28/09/2025 Domenica 12.30 Sassuolo-Udinese DAZN

28/09/2025 Domenica 15.00 Pisa-Fiorentina DAZN

28/09/2025 Domenica 15.00 Roma-Verona DAZN

28/09/2025 Domenica 18.00 Lecce-Bologna DAZN/SKY

28/09/2025 Domenica 20.45 Milan-Napoli* DAZN

29/09/2025 Lunedì 18.30 Parma-Torino DAZN

29/09/2025 Lunedì 20.45 Genoa-Lazio DAZN/SKY

LE PAROLE DI CONTE

Antonio Conte, allenatore del Napoli, dopo la vittoria contro il Pisa è intervenuto al microfono di DAZN: "Partire con quattro vittorie non è mai semplice per nessuno, averlo fatto ci dà soddisfazione. Prima sentivo parlare del discorso rosa: io sto ribadendo che noi abbiamo fatto un mercato perché abbiamo dovuto riempire una rosa che prima non esisteva. Che sia un mercato importante o meno è da valutare. Abbiamo preso dei calciatori che vengono da altre realtà, hanno bisogno di tempo, l'ho già detto in conferenza. Questo sarà per noi l'anno più complicato in assoluto perché a differenza delle altre che hanno già vissuto la Champions e aveva già la rosa, noi ci troviamo con tanti calciatori che devono fare esperienza. Per questo serve pazienza, serve comprensione e aspettare che questi ragazzi crescano perché non possiamo giocare sempre con gli stessi undici. Ci stiamo prendendo dei rischi in corso d'opera. Se metti nove giocatori vuol dire che hai messo mezza squadra dentro e che quindi le difficoltà le troverai, anche perché hai lo Scudetto sulla maglia".

Pensa già alla classifica?

"Stiamo guardando il percorso. Intanto abbiamo messo 12 punti in cascina e questo è importante. È importante essere partiti col piede giusto. Poi sappiamo benissimo che il Milan ha la struttura di una squadra che lo scorso anno ha fatto la Champions League. Chi ha fatto la Champions League o l'Europa League ha rose già strutturate, cosa che non aveva il Napoli. Ripeto: abbiamo preso nove giocatori e tutto passa dalla crescita dei questi ragazzi che sono arrivati da altre realtà. Bisogna avere calma, pazienza e accettare se a volte si commettono degli errori".