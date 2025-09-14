Serie A, il Torino espugna l'Olimpico: prima sconfitta per la Roma di Gasperini
All'Olimpico di Roma arriva così il primo ko della Roma di Gasperini e la prima vittoria in campionato del Toro di Baroni. Gasp parte con Dybala titolare, ma l'argentino esce all'intervallo. Nella ripresa il gol partita di Simeone con un destro a giro sul secondo palo. Tra una settimana per la Roma c'è il derby con la Lazio.
Si riporta di seguito il programma della terza giornata di Serie A:
13/09/2025 Sabato 15.00 Cagliari-Parma 2-0
13/09/2025 Sabato 18.00 Juventus-Inter 4-3
13/09/2025 Sabato 20.45 Fiorentina-Napoli 1-3
14/09/2025 Domenica 12.30 Roma-Torino 0-1
14/09/2025 Domenica 15.00 Atalanta-Lecce DAZN
14/09/2025 Domenica 15.00 Pisa-Udinese DAZN
14/09/2025 Domenica 18.00 Sassuolo-Lazio DAZN/SKY
14/09/2025 Domenica 20.45 Milan-Bologna DAZN
15/09/2025 Lunedì 18.30 Verona-Cremonese DAZN
15/09/2025 Lunedì 20.45 Como-Genoa DAZN/SKY
