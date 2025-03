Serie A in giro per il mondo, gli spunti dalla sosta: Maignan pararigori, Reijnders segna sempre, Gimenez campione

La sosta per le nazionali ha coinvolto un gran numero di protagonisti della Serie A Enilive, con diverse squadre che hanno salutato numerosi giocatori: il Milan ha fatto registrare il numero più alto con 15 convocati, mentre Monza e Parma hanno visto partire “soli” quattro tesserati. Tra exploit individuali, reti decisive e novità extracampo, ecco alcuni spunti emersi in queste settimane internazionali, tra cui tre che riguardano giocatori del Milan, riportati dal sito della Lega Serie A:

MIKE PARARIGORI: "Mike Maignan protagonista tra i pali della Francia nei quarti di Nations League. All’andata, in Croazia, ha respinto un rigore di Kramarić con una grande giocata di riflesso. Nella gara di ritorno, ha parato due tiri dagli undici metri durante la lotteria finale: prima a Baturina, poi a Stanišić, regalando ai Bleus l’accesso alle semifinali. Per il rossonero quello di Spalato è solo il secondo rigore parato con la maglia della Nazionale maggiore, mentre con il Milan il bilancio è di 4 parate su 22 tentativi, incluso quello in stagione su Kean al Franchi".

REIJNDERS NON SMETTE PIÙ DI SEGNARE: "Ancora a bersaglio Tijjani Reijnders che nell’andata dei quarti di Nations League contro la Spagna ha timbrato il cartellino con un gran gol da fuori. È il 16° centro stagionale tra club e Nazionale per il centrocampista del Milan: 9 in Serie A Enilive, 3 in Champions League, 1 in Coppa Italia Frecciarossa e 3 con l’Olanda. L’asso rossonero ha saputo trovato la via della rete in ogni modo e con entrambi i piedi, mostrando un rendimento sotto porta in netta crescita rispetto alla scorsa stagione, chiusa con 5 gol complessivi".

MESSICO CAMPIONE: "Storico trionfo per il Messico, che conquista per la prima volta la CONCACAF Nations League. Mattatore assoluto Raúl Jiménez, autore di due doppiette tra semifinale (contro il Canada) e finale (contro Panama). Protagonisti del successo tricolor anche Vásquez (Genoa), impiegato sia nella difesa a tre che in quella a quattro, e Giménez (Milan), utilizzato come ala destra in semifinale e come seconda punta in finale. Delusione, invece, per gli USA, che cercavano conferme in vista del prossimo mondiale di casa: Pulisic, Musah, Weah e McKennie si fermano in semifinale contro Panama, battuti da un gol allo scadere".