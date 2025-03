Serie A, la classifica aggiornata dopo le gare del pomeriggio. Il Bologna allunga sul Milan

Il Bologna batte in rimonta il Cagliari e supera nuovamente la Fiorentina in classifica, piazzandosi al sesto posto e agganciando la Lazio. Nell'altra sfida pomeridiana pareggio tra Genoa ed Empoli, con gli azzurri che rosicchiano un punto al Parma quartultimo (battuto ieri sera dall'Udinese). Di seguito la classifica aggiornata in attesa delle restanti gare valide per il 27° turno di Serie A.

Serie A, la classifica aggiornata

1. Inter 58 punti

2. Napoli 57

3. Atalanta 55

4. Juventus 49*

5. Lazio 47*

6. Bologna 47

7. Fiorentina 45

8. Milan 41*

9. Roma 40*

10. Udinese 39

11. Torino 34

12. Genoa 31

13. Como 28*

14. Verona 26*

15. Cagliari 25

16. Lecce 25

17. Parma 23

18. Empoli 22

19. Venezia 18

20. Monza 14

*una gara in meno

Il programma completo della 27ª giornata di Serie A

Fiorentina - Lecce 1-0

Atalanta - Venezia 0-0

Napoli - Inter 1-1

Udinese - Parma 1-0

Monza - Torino 0-2

Bologna - Cagliari 2-1

Genoa - Empoli 1-1

02/03/2025 Domenica 18.00 Roma - Como DAZN/SKY

02/03/2025 Domenica 20.45 Milan - Lazio DAZN

03/03/2025 Lunedì 20.45 Juventus - Hellas Verona DAZN/SKY