Serie A, la classifica aggiornata: il Napoli può volare da solo in testa
I risultati della domenica offrono una classifica di Serie A dal quadro molto interessante. La Roma aggancia Milan e Napoli a quota 9 punti ma i partenopei questa sera chiudono la terza giornata contro il Pisa in casa e nell'eventualità di una vittoria si porterebbero a 12 punti, primi in solitaria a più uno sulla Juventus ferma a quota 10. L'Inter si porta a 6 punti, a -2 da Atalanta e Cremonese che continuano il loro campionato da imbattute. Soffre la Fiorentina ferma al quartultimo posto a 2 punti e senza ancora mai aver vinto una partita.
SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA
Juventus 10 punti
Napoli 9*
Milan 9
Roma 9
Atalanta 8
Cremonese 8
Cagliari 7
Como 7
Udinese 7
Inter 6
Bologna 6
Torino 4
Sassuolo 3
Lazio 3
Verona 3
Genoa 2
Fiorentina 2
Parma 2
Pisa 1*
Lecce 1
*una partita in meno
