Serie A, la classifica aggiornata: il Torino supera l'Inter
Dopo la vittoria del Torino sul campo della Roma, si riporta così la classifica di Serie A aggiornata:
SERIE A, LA CLASSIFICA
Napoli 9 *
Juventus 9 *
Cremonese 6
Roma 6 *
Cagliari 4 *
Udinese 4
Torino 4 *
Inter 3 *
Lazio 3
Milan 3
Como 3
Bologna 3
Atalanta 2
Fiorentina 2 *
Pisa 1
Genoa 1
Lecce 1
Parma 1 *
Verona 1
Sassuolo 0
Una gara in più *
