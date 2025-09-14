Serie A, la classifica aggiornata: il Torino supera l'Inter

Oggi alle 14:48News
di Niccolò Crespi

Dopo la vittoria del Torino sul campo della Roma, si riporta così la classifica di Serie A aggiornata:

SERIE A, LA CLASSIFICA

Napoli 9 *

Juventus 9 *

Cremonese 6

Roma 6 *

Cagliari 4 *

Udinese 4

Torino 4 *

Inter 3 *

Lazio 3

Milan 3

Como 3

Bologna 3

Atalanta 2

Fiorentina 2 *

Pisa 1

Genoa 1

Lecce 1

Parma 1 *

Verona 1

Sassuolo 0

Una gara in più *