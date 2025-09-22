Serie A, la classifica aggiornata: Milan terzo dopo la quarta giornata

Ieri alle 23:00News
di Manuel Del Vecchio

Questa la classifica aggiornata dopo Napoli-Pisa 3-2 che ha chiuso la quarta giornata di Serie A 25/26. Milan attualmente al terzo posto.

SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA
Napoli 12 
Juventus 10
Milan 9 
Roma 9 
Atalanta 8 
Cremonese 8 
Como 7 
Cagliari 7 
Udinese 7 
Inter 6 
Bologna 6 
Torino 4 
Lazio 3 
Sassuolo 3
Hellas Verona 3 
Fiorentina 2 
Genoa 2 
Parma 2 
Pisa 1 
Lecce 1 