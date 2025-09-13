Serie A, la classifica aggiornata: Pioli ancora senza vittorie
La Serie A è ripartita con il botto dopo la pausa Nazionali. Tre gare in questo sabato che ha aperto la terza giornata di campionato con risultati e gare importanti. Dopo l'antipasto con il Cagliari che ha vinto in casa 2-0 contro il Parma, alle 18 c'è stata la partita pazza tra Juventus e Inter vinta dai bianconeri con il risultato di 4-3. Infine il Napoli ha dominato la Fiorentina in trasferta e vinto per 3-1.
CLASSIFICA AGGIORNATA
1. Napoli 9*
2. Juventus 9*
3. Cremonese 6
4. Roma 6
5. Cagliari 4*
6. Udinese 4
7. Inter 3*
8. Lazio 3
9. Milan 3
10. Como 3
11. Bologna 3
12. Atalanta 2
13. Fiorentina 2*
14. Pisa 1
15. Genoa 1
16. Parma 1*
17. Lecce 1
18. Hellas Verona 1
19. Torino 1
20. Sassuolo 0
*una partita in più
