Serie A, la classifica aggiornata: Pioli ancora senza vittorie

La Serie A è ripartita con il botto dopo la pausa Nazionali. Tre gare in questo sabato che ha aperto la terza giornata di campionato con risultati e gare importanti. Dopo l'antipasto con il Cagliari che ha vinto in casa 2-0 contro il Parma, alle 18 c'è stata la partita pazza tra Juventus e Inter vinta dai bianconeri con il risultato di 4-3. Infine il Napoli ha dominato la Fiorentina in trasferta e vinto per 3-1.

CLASSIFICA AGGIORNATA

1. Napoli 9*

2. Juventus 9*

3. Cremonese 6

4. Roma 6

5. Cagliari 4*

6. Udinese 4

7. Inter 3*

8. Lazio 3

9. Milan 3

10. Como 3

11. Bologna 3

12. Atalanta 2

13. Fiorentina 2*

14. Pisa 1

15. Genoa 1

16. Parma 1*

17. Lecce 1

18. Hellas Verona 1

19. Torino 1

20. Sassuolo 0

*una partita in più