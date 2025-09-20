Serie A, oggi tre partite di Serie A: due big in campo. Il programma
Dopo la vittoria contro il Bologna il Milan è atteso alla seconda trasferta della Serie A 25/26: la squadra di Max Allegri stasera andrà ad Udine e come annunciato dallo stesso tecnico, lo farà senza Rafael Leao.
Si riporta di seguito il programma completo della quarta giornata di Serie A:
19/09/2025 Venerdì 20.45 Lecce-Cagliari 1-2
20/09/2025 Sabato 15.00 Bologna-Genoa DAZN
20/09/2025 Sabato 18.00 Verona-Juventus DAZN
20/09/2025 Sabato 20.45 Udinese-Milan DAZN/SKY
21/09/2025 Domenica 12.30 Lazio-Roma DAZN
21/09/2025 Domenica 15.00 Cremonese-Parma DAZN
21/09/2025 Domenica 15.00 Torino-Atalanta DAZN
21/09/2025 Domenica 18.00 Fiorentina-Como DAZN/SKY
21/09/2025 Domenica 20.45 Inter-Sassuolo DAZN
22/09/2025 Lunedì 20.45 Napoli-Pisa DAZN/SKY
3 Ganz racconta il suo trasferimento al Milan: "Su di me anche il Lecce, ma decisi di andare al Milan perchè volevo godermi Milano"
01/09 Prima sorpresa: l’Inter battuta dall’Udinese. A punteggio pieno Napoli, Juventus, Roma e Cremonese
Primo Piano
Luca SerafiniEppure il segreto è in difesa... Al Var dialoghi da bar. Gimenez pensi a De Ketelaere. Le rinunce della Curva. A San Donato ci credono ancora. Per chi tifa Abatantuono?
Franco OrdineQuel pasticciaccio della telefonata. Al lavoro per riportare la Curva Sud. Galliani a San Siro non è una sorpresa
Carlo PellegattiLe praterie. Modric capo cordata. Galliani, il Mbappé dei dirigenti. L'invito di Infantino. La giacca di Allegri
Milan, l'estate della rivoluzione a centrocampo: negli ultimi anni il reparto non è mai stato così completo
