Settore Giovanile, il programma del weekend
MilanNews.it
Domenica decisiva per il Settore Giovanile rossonero, con due squadre impegnate nelle fasi finali dei rispettivi campionati. L'Under 15 apre la Semifinale Scudetto sul campo della Fiorentina dopo aver eliminato la Juventus, mentre l'Under 15 Femminile è attesa dalla sfida di ritorno dei Quarti di Finale contro le bianconere, con l'obiettivo di conquistare l'accesso al turno successivo dopo l'1-1 dell'andata.
IL PROGRAMMA DEL WEEKEND:
DOMENICA 7 GIUGNO
UNDER 15: Semifinale (andata), Fiorentina-Milan, ore 11.00 - Stadio Davide Astori Viola Park, Bagno a Ripoli (FI)
UNDER 15 FEMMINILE: Quarti di finale (ritorno), Juventus-Milan, ore 17.00 - ASD Onnisport Club, Via Berlinguer 40, Nichelino (TO)
Pubblicità
News
Le più lette
2 Curva Sud: "Sarà una lunga estate e il peggio dovrà ancora arrivare; con la civiltà, la determinazione e la passione che da sempre ci contraddistinguono, non bisognerà dargli tregua"
4 Milan, Cardinale prende tempo. Testa a testa Glasner-Pochettino: previsti nuovi contatti con l'austriaco
Primo Piano
Milan, Cardinale prende tempo. Testa a testa Glasner-Pochettino: previsti nuovi contatti con l'austriaco
Primo PianoLIVE MN - Serie A 2026-2027: esordio Milan a Torino. Juve alla 3^ e alla 22^, derby alla 10^ e alla 24^. Ultima contro l'Udinese a San Siro
Luca SerafiniIn 55 anni solo con Berlusconi la pace, ma questo è il punto più basso di sempre. Smascherati i mostri senza cuore: dopo l'ambizione e i risultati, adesso spazzano via i tifosi. Date le chiavi a un generale
Franco OrdineCardinale: se Ibra diventa un tappo deve farlo saltare. Allegri e Milan: fatti, non suggestioni
Carlo PellegattiDue versioni. Credo in Calvelli. Sono per Rangnick! Senza esitazioni. Finalmente la parola "progetto"!
Chi fa la cacca sulla neve prima o poi si scopre. E il calcio di Allegri è venuto alla luce senza filtri
Editore TC&C srl
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com